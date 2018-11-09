Бывший канцлер Германии Шредер попал в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду".

По данным сайта "Миротворец", Шредер внесен в базу за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляцию общественно значимой информацией, антиукраинскую пропаганду".

Также сайт также приводит ссылки на "антиукраинские" высказывания Шредера.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".