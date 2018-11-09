Путин отметил исключительное природное многообразие России и Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК (Казахстан), 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Россию и Казахстан самыми богатыми странами в плане наличия уникальных природных мест.

"Того природного многообразия, которое есть в России и в Казахстане, такого больше нигде нет, это совершенно очевидный факт… Сейчас набирает в мире все больше и больше интерес к экологическому туризму, событийному туризму. Люди тянутся со всего мира в такие места, которые уникальные, чистые в экологическом смысле. В этом отношении мы самые богатые люди на планете", — сказал он в ходе пленарной сессии межрегионального форума России и Казахстана.

Президент также отметил, что и всемирно известным туристическим городам Россия также может дать фору.

"Конечно, в мире есть привлекательные маршруты, есть всемирно признанные центры туристические, Рим, Париж и другие крупные города, Венеция и прочие, прочие. У нас в России есть Петергоф такого же класса, если не лучше",- отметил он.