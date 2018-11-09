Посол России в Израиле прокомментировал поставку С-300 Сирии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Поставка систем С-300 в Сирию была осуществлена с целью защитить российский военных в Сирии, а не для того, чтобы "наказать" Израиль за инцидент с российским самолетом Ил-20, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в интервью израильскому онлайн изданию Times of Israel.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Викторов отметил, что поставка установок не является "односторонним наказанием" в отношении Израиля. По словам дипломата, Россия сделала это "для защиты жизней наших военных в Сирии".

Гибель российского самолета Ил-20 в небе над Сирией Викторов назвал "очень серьезным инцидентом", призвав предпринять необходимые шаги для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.