Вице-премьер Борисов назвал Сербию стратегическим партнером России

БЕЛГРАД, 9 ноя — РИА Новости. Россия считает Сербию своим стратегическим партнером в Европе, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Наши отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и многопланового сотрудничества. Сербия была и остается стратегическим партнером России на Балканах и в Европе", — сказал Борисов в пятницу в Белграде на встрече с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

"О многом говорят показатели взаимной торговли. По объемам товарооборота Россия находится на третьем месте среди зарубежных торговых партнеров Сербии", — сказал российский вице-премьер. По его словам, за восемь месяцев этого года объем российско-сербского товарооборота вырос на 10%. "Есть прогноз, что по итогам года он превысит уровень 2017 года и достигнет выше 2 миллиардов долларов", — сказал Борисов.

"Продолжает успешно развиваться российско-сербское инвестиционное сотрудничество. По данным Банка России, общий объем накопленных российских инвестиций в Сербии составляет 1 миллиард 570 миллионов долларов. А по экспертным оценкам, объем российских инвестиций в сербскую экономику превышает 3,5 миллиарда долларов. Объем сербских инвестиций в Россию, по данным Банка России, — 168 миллионов (долларов), а по экспертным оценкам, — более 500", — сказал Юрий Борисов.

Он заявил, что Москва и Белград сотрудничают не только в традиционных сферах — энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, но и развивают отношения по перспективным направлениям. По его словам, речь идет о локализации производств российских компаний в Сербии, сотрудничестве в области высоких технологий, инноваций и гражданском самолетостроении.

"Сейчас в нашем арсенале более 30 проектов, большинство из которых находятся в стадии реализации или проработки", — сообщил Борисов. "Считаем необходимым на постоянной основе проводить актуализацию плана действий в отношении новых проектов, сроков и этапов их реализации", — добавил он.

"Отдельно хотел бы обратить внимание на тематику деятельности российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, по линии которого оказывается содействие в ликвидации последствий стихийных бедствий в Сербии и других странах региона", — отметил российский вице-премьер.

В свою очередь, первый зампредседателя правительства Сербии Дачич заявил, что Москва и Белград развивают сотрудничество во всех областях — экономике, политике и в культурно-просветительской сфере. "Важно, что это традиционные многовековые отношения", — заявил сербский вице-премьер.

"Сегодня мы встретились для подготовки визита президента России Владимира Путина в Сербию. Нам нужно определить важнейшие темы, которые будут обсуждаться в ближайшее время", — сообщил Дачич.