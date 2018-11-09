США подталкивают Приштину к созданию своих вооруженных сил, заявил Лавров

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Усилия Евросоюза по посредничеству между Белградом и Приштиной провалились, о чем свидетельствуют планы Косово на создание своих вооруженных сил, к чему их подталкивают США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очевидно, что усилия Евросоюза (по посредничеству между Белградом и Приштиной) провалились, потому что все промежуточные договоренности, которые были достигнуты в этих рамках, Приштина отказывается выполнять", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

Лавров пояснил, что имеет в виду, в частности, договоренность о создании Совета сербских муниципалитетов Косово.

"Имею в виду и настрой Приштины на создание собственных вооруженных сил в грубейшее нарушение резолюции 1244 (Совбеза ООН). При этом Приштину в этом направлении явно подталкивают извне, в частности, США", — добавил российский министр.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.