США подталкивают Приштину к созданию своих вооруженных сил, заявил Лавров

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Усилия Евросоюза по посредничеству между Белградом и Приштиной провалились, о чем свидетельствуют планы Косово на создание своих вооруженных сил, к чему их подталкивают США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров пояснил, что имеет в виду, в частности, договоренность о создании Совета сербских муниципалитетов Косово.
"Имею в виду и настрой Приштины на создание собственных вооруженных сил в грубейшее нарушение резолюции 1244 (Совбеза ООН). При этом Приштину в этом направлении явно подталкивают извне, в частности, США", — добавил российский министр.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.