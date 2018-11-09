СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Возможный запрет украинским чиновникам и депутатам посещать Крым станет абсурдом и безрассудством со стороны киевских властей, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Ранее газета "Известия" , ссылаясь на несколько источников в правящей коалиции украинского парламента, сообщила, что в Верховной раде кулуарно обсуждают новый законопроект, запрещающий чиновникам и депутатам посещать Крым "до окончания оккупации".

"Это будет искусственный законопроект, чтобы обострить ситуацию против России и выполнить ту задачу, за которую получают украинские марионетки немалые деньги. Все это абсурдно, и пусть безрассудство нынешних властей Украины быстрее вернет их в те места, где они должны уже давным-давно содержаться", — сказала журналистам Поклонская.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".