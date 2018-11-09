Политолог прокомментировал возможный запрет Киева чиновникам посещать Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Стремление киевских властей запретить украинским чиновникам посещать Крым продиктовано страхом, что они станут союзниками крымчан, заявил РИА Новости заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.

Ранее "Известия", ссылаясь на несколько источников в правящей коалиции украинского парламента, сообщили, что в Верховной раде кулуарно обсуждают новый законопроект, запрещающий чиновникам посещать Крым "до окончания оккупации".

"Это всё мера устрашения на всякий случай. Чиновники в Крым и не ездят, а вот депутаты — да. Украинцы, которые едут в Крым, — потенциальные союзники крымчан, так как внутренне принимают их выбор", — сказал Форманчук.

По ее мнению, киевские власти ищут различные поводы, чтобы продемонстрировать миру борьбу за возвращение Крыма.

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