Владимир Путин принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Петропавловске.

Тема мероприятия — "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России". Помимо пленарного заседания, в котором примут участие главы двух государств, в программе форума — встреча российско-казахстанского Делового совета, презентации туристического потенциала регионов России и Казахстана и панельные сессии, где будут обсуждаться меры по активизации взаимодействия в сфере туризма.

В форуме участвуют порядка 500 человек, в том числе более 250 представителей российских министерств и ведомств, делегации из 22 субъектов Российской Федерации, включая 14 глав регионов, а также руководители крупных компаний.