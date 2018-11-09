В Белоруссии 11 журналистам предъявили обвинения по "делу Белта"

МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Обвинения в незаконном доступе к компьютерной информации белорусского государственного информационного агентства "Белта" предъявлены 11 журналистам, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова.
По ее словам, в отношении всех избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Официальный представитель СК добавила, что совершение противоправных действий подтверждается собранными по делу доказательствами.
Ранее стало известно, что обвинения по "делу Белта" были предъявлены десяти журналистам и редакторам СМИ и информационных интернет-порталов. Как сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, в их числе — шесть сотрудников новостного портала tut.by, два — негосударственной информационной компании БелаПАН, а также один журналист, сотрудничающий с русской редакцией Deutsche Welle. По данным tut.by, обвинение предъявлено также главному редактору портала о недвижимости realt.by.
Редакции в начале этой недели стали сообщать о предъявлении обвинений их сотрудникам. К ним применяется мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также выставляются различные суммы ущерба (на данный момент максимальная — более 8 тысяч долларов).