В Белоруссии 11 журналистам предъявили обвинения по "делу Белта"

МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Обвинения в незаконном доступе к компьютерной информации белорусского государственного информационного агентства "Белта" предъявлены 11 журналистам, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова.

"На утро 9 ноября следователями предъявлено обвинение 11 лицам по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации", — сказала Гончарова.

По ее словам, в отношении всех избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Официальный представитель СК добавила, что совершение противоправных действий подтверждается собранными по делу доказательствами.

Ранее стало известно, что обвинения по "делу Белта" были предъявлены десяти журналистам и редакторам СМИ и информационных интернет-порталов. Как сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, в их числе — шесть сотрудников новостного портала tut.by, два — негосударственной информационной компании БелаПАН, а также один журналист, сотрудничающий с русской редакцией Deutsche Welle. По данным tut.by, обвинение предъявлено также главному редактору портала о недвижимости realt.by.

СК Белоруссии сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является "Белта". Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов, в основном из редакций tut.by и БелаПАН, задержали и поместили в изолятор, а 9-10 августа освободили из-под стражи. Тогда обвинения предъявлены не были.

Редакции в начале этой недели стали сообщать о предъявлении обвинений их сотрудникам. К ним применяется мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также выставляются различные суммы ущерба (на данный момент максимальная — более 8 тысяч долларов).