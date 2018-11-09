Правозащитник рассказал о проблемах антифашистского движения

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Активисты международного правозащитного движения "Мир без нацизма" вызывают негативную реакцию в свой адрес в Европе, кроме того, существующее в 56 странах мира объединение не поддерживается их властями, рассказал в интервью РИА Новости президент движения Борис Шпигель.

Движение "Мир без нацизма" создано в Киеве 22 июня 2010 года. Организация является международным правозащитным движением, которое формирует общественное мнение в направлении поддержки антинацистских политических настроений в разных странах мира. На сегодняшний день отделения организации есть в 56 странах, в том числе в Болгарии, на Украине, в США, Франции, Германии.

"Активисты нашего движения вызывают негативную реакцию в свой адрес. Например, руководитель украинского отделения организации "Украина без нацизма" после проведения антинацистского митинга — вразрез проводимому в Киеве нацистскому — был арестован на 60 дней. Наша организация запрещена на Украине", — сказал Шпигель.

Как отметил Шпигель, региональные власти в Болгарии отказываются проводить мероприятия организации, боясь реакции своего правительства. Руководителю отделения "Мира без нацизма" в Литве пришлось отказаться от своего поста и покинуть организацию. В Эстонии, по словам Шпигеля, активистов движения сажают в тюрьму. Одного из них лишили эстонского гражданства, другого уволили с работы.

"Но, несмотря на такое положение дел, люди приходят в нашу организацию, они хотят работать в направлении борьбы с фашизмом", — сказал Шпигель.

При этом он отметил, что сегодня движение на правительственном уровне не поддерживает никто из стран-участниц.

"Мир без нацизма" делает большую работу, но вдруг сегодня оно стало не востребованным. Несмотря на это, организация существует, и 3 ноября в Москве прошел съезд ее генеральной ассамблеи", — сказал Шпигель.

Как он отметил, за восемь лет своего существования "Мир без нацизма" сделал немало. По его словам, активисты предотвратили в 2010 году Луковский марш в Болгарии. Это факельное шествие болгарских ультраправых, посвященное памяти генерала Христо Лукова, оно проводится каждый февраль с 2003 года. Этот генерал в 1932-1938 годах возглавлял Союз болгарских национальных легионов. На шествие в память о Лукове ежегодно собираются крайние националисты и неофашисты не только Болгарии, но и мира.

"Также мы выпустили "Белую книгу нацизма" — исследование, в котором в баллах представлена вероятность возрождения фашизма в той или иной стране. В книге впервые дается сравнительный анализ этого явления по 18 странам Европы, что позволило нам также впервые составить соответствующий рейтинг неонацистской угрозы", — сказал Шпигель.

Он сообщил, что инициативная группа молодых правозащитников-антифашистов в структуре "Мира без нацизма" на конференции в Страсбурге в 2015 году заявила о создании молодежного отделения организации — "Молодежной лиги". В конференции приняли участие делегации 15 стран, в том числе из России, США, Украины, Польши, Франции, Германии и других стран.

"Что касается роли молодежи в "Мире без нацизма", то она огромна. Молодежь составляет ее большинство, ей интересна деятельность нашей организации, в частности — программы по поиску воинских захоронений времен Второй мировой войны. Например, в Белоруссии молодежь активно участвует в таких мероприятиях и очень гордится их результатами, они создают свои клубы, музеи по этой теме", — сказал Шпигель.

Он добавил, что сейчас деятельность антифашистских организаций в мире малоэффективна.

"Дело в том, что правительства стран их не финансируют и всячески пресекают их деятельность. Например, арестовывают активистов за участие в антифашистских акциях и митингах. А между тем масштабные националистические настроения во всем мире неудержимо растут", — сказал он.

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