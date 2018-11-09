Член совета мира Афганистана рассказал о повестке встречи в Москве

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Высший совет мира Афганистана на встрече в Москве намерен обсудить с участниками консультаций вопросы, связанные с запуском прямых переговоров между Кабулом и движением "Талибан"*, сообщил РИА Новости официальный представитель совета Эхсан Тахери.

Встреча "Московского формата" по Афганистану пройдет 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". На заседании, для участия в котором были приглашены представители других стран, также выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее в МИД РФ заявили, что на консультации приглашены представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса движения талибов*.

"Мы приехали сюда не на переговоры о мире. Это будет обсуждение между участвующими здесь делегациями того, как можно запустить диалог и переговоры по миру между властями Афганистана и "Талибаном"*, — сообщил Тахери.

Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем получится достичь необходимого результата и организовать прямую встречу между властями Афганистана и движением "Талибан"*.

МИД Афганистана ранее сообщил РИА Новости, что делегация Высшего совета мира Афганистана не представляет правительство страны. То же подтвердил и сам Тахери.

Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. За это время на московской площадке прошло две встречи — в феврале и апреле 2017 года. Причем именно на апрельской встрече было принято решение о расширении формата и подключении к нему государств Центральной Азии.

* Организация, запрещенная на территории России