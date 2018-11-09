Учащиеся в Мексике остались без занятий после угроз сокурсника о стрельбе

МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Сразу 2,3 тысячи учащихся технологического и промышленного образовательного центра в мексиканском городе Пьедрас-Неграс в четверг не были допущены к занятиям после угроз одного из сокурсников убить их.Universal, ученик оставил анонимное послание в социальных сетях, вызвавшее настоящую панику среди учащихся и их родителей. В нем он заявил, что собирается "всех убивать", и это не шутка.
Директор учебного заведения срочно вызвала полицию и спецназ, они взяли центр под контроль. Ученики к урокам не допустили.
Полиции уже удалось установить личность автора угроз, теперь ему предстоит ответить за них перед законом.