МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Делегации Высшего совета мира Афганистана и Движения талибов* в пятницу впервые примут участие в очередном раунде московского формата по афганскому урегулированию. Официально пока ни одна из сторон не подтвердила возможность отдельной двусторонней встречи, но сам факт того, что делегации могут собраться за одним столом, уже привлекает повышенный интерес к заседанию.

Помимо афганских сторон на консультации приглашены представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США.

С приветственным словом перед участниками выступит глава МИД Сергей Лавров. Подписание каких-либо документов по итогам встречи не запланировано.

Вашингтон принял приглашение, но заявил, что посольство США в Москве направит представителя для "наблюдения за дискуссиями на рабочем уровне".

Вынужденная пауза

Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. За это время на московской площадке прошло две встречи — в феврале и апреле 2017 года. Причем именно на апрельской встрече было принято решение о расширении формата и подключении к нему государств Центральной Азии. Ханиф Атмар, который в то время занимал должность советника президента Афганистана по нацбезопасности, заявил в интервью РИА Новости, что этот шаг может стать важным этапом в повышении эффективности переговоров.

Организация новой встречи Московского формата заняла больше года, и изначально заседание должно было состояться 4 сентября. Однако оно было перенесено на неопределенный срок по просьбе официального Кабула. За это время в Москве прошли консультации спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова с замглавы МИД Афганистана Насиром Ахмадом Анишей, в которых также принял участие глава секретариата Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) Мохаммад Акрам Хпалвак. Именно эта организация от лица Кабула отвечает за переговоры с талибами*.

Возможные переговоры с талибами*

Нынешняя встреча, как и предыдущие, пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей в закрытом формате — пресса приглашается только на протокольную съемку с участием Лаврова. Основные региональные приглашенные игроки уже подтвердили свое участие, при этом до последнего момента не объявлялось, кто будет представлять талибов*. Во второй половине четверга появилось заявление движения, что в Москву направится делегация из пяти человек.

Между тем делегация Высшего совета мира Афганистана в четверг прибыла в Москву, ее возглавляет замруководителя Совета Хаджидин Мохаммед, сообщил РИА Новости официальный представитель ВСМА Ихсан Тахери. Он добавил, что в делегацию войдут четыре члена ВСМА, а сама она участвует во встрече "от лица Афганистана".

Основной целью встречи Тахери назвал скорейшую организацию прямых переговоров между правительством Афганистана и движением талибов*. "Повестка будет сосредоточена вокруг прямых переговоров, лицом к лицу между правительством Афганистана и движением "Талибан"*, мы надеемся, что удастся скоро начать переговоры", — заявил он, при этом отметив, что сама встреча переговоров не подразумевает.

Официальный Кабул в свою очередь выразил надежду, что результатом встречи по Афганистану в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением талибов*. "Мы пришли к пониманию с российскими чиновниками о том, что результатом этой встречи будут прямые переговоры между правительством Исламской Республики Афганистан и движением "Талибан"*, — заявил РИА Новости представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади.

Глава Евразийского аналитического клуба, эксперт РСМД Никита Мендкович не исключил возможности двусторонней встречи афганцев в кулуарах. Однако, по его словам, не стоит забывать о роли в этом переговорном процессе международных игроков: необходимо "синхронизировать" в афганский мирный процесс отдельные страны, в частности, Пакистан, в идеале США и НАТО.

"Именно в этом смысл московского формата. Он не занимается неконструктивным сужением формата до двух переговорных сторон. С другой стороны, не расширяет формат сверх меры, как это было, например, в Ташкенте. Московский формат как раз подразумевает участие всех основных игроков, которые должны содействовать мирному процессу между вооруженной оппозицией и Кабулом", — подчеркнул Мендкович.

В МИД РФ накануне заявили, что будут стараться создавать соответствующую атмосферу для возможных двусторонних или многосторонних контактов в рамках московского формата. При этом, в ответ на вопрос, стоит ли ожидать двусторонней встречи и сядут ли в принципе представители афганских делегаций за один стол, в российском дипведомстве сказали, что журналисты смогут увидеть все детали, если придут на открытие консультаций.

Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться

Эксперты отмечают, что Москва не направляла талибам* приглашение на предыдущие раунды, мотивируя это тем, что в заседаниях московского формата принимают участие представители государств. Движение талибов* не является правительством, подчеркивали в МИД РФ. Официальный Кабул раньше также заявлял о нежелании садиться за один стол с талибами*, однако ситуация изменилась в последние месяцы. Одна из возможных причин – продолжающееся ухудшение ситуации в ИРА, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

"Если взять динамику развития ситуации в сфере безопасности за 4-5 лет – а это главный вопрос – то она нехорошая. Мы наблюдаем систематическое ухудшение ситуации. Это рост потерь среди гражданского населения страны, рост террористических актов. Последний отчет американской инспекции по восстановлению Афганистана сообщает, что правительство Афганистана контролирует около 55 % территории страны. То есть, примерно на 20 % уменьшилась территория, подконтрольная официальному Кабулу, за последние четыре года. Соответственно, ситуация в сфере безопасности влияет на все остальное", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Никита Мендкович в свою очередь отметил, что зона контроля правительственных сил в Афганистане достигла исторического минимума, и этот фактор в том числе влияет на переговорные позиции Кабула.

"Кроме того, текущие потери являются самыми высокими за всю историю наблюдений. Усиливается вооруженная оппозиция из-за сложного комплекса социальных и военных причин. Поэтому на текущем этапе переговорный процесс важен, прежде всего, для официального Кабула. Причем сейчас его придется вести на менее выгодных условиях, чем это предполагалось два года назад, когда Россия активно продвигала идею московского формата", — добавил эксперт.

Позиция Москвы

Ранее, оценивая шансы на возможные прямые переговоры представителей Кабула и движения талибов*, в Москве подчеркивали, что для этого должны созреть условия и стороны должны вести их "в интересах установления мира и стабильности в Афганистане".

При этом Замир Кабулов в интервью РИА Новости не раз подчеркивал, что Москва не оказывает движению ни военной, ни финансовой помощи, а любая появляющаяся информация по этому поводу, прежде всего в американских СМИ, может быть объяснена "необходимостью отвлечения внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, допущенных в ходе многолетнего пребывания военного контингента США и НАТО в Афганистане".

"На все попытки огульно обвинить Россию в якобы оказываемой поддержке талибам* мы на разных уровнях дали развернутые ответы. Никаких доказательств нам никто не представил, их просто не существует", — добавил спецпредставитель президента РФ.

По словам Кабулова не следует преувеличивать возможности российских каналов связи и рычагов влияния на талибов*: ведь хорошо известно, что контакты с движением ведут практически все страны региона, а также целый ряд внерегиональных игроков, в том числе США.

В этот раз Вашингтон подтвердил свое участие в консультациях — но только на уровне наблюдателей. При этом была озвучена традиционная позиция США о том, что американская сторона "намерена и дальше работать с РФ и другими ключевыми региональными игроками по урегулированию в Афганистане".

*Террористическая организация, запрещенная в России