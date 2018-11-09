Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи в Астане. 8 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи в Астане. 8 ноября 2018

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Казахстана Нурсултан Назарбаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, а также ознакомятся с проектом ракетного комплекса "Байтерек".

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, форум проходит в Петропавловске в Казахстане, его тема – "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России". Помимо пленарного заседания, в котором примут участие главы двух государств, в программе форума – встреча российско-казахстанского Делового совета, презентации туристического потенциала регионов России и Казахстана и панельные сессии, где будут обсуждаться меры по активизации взаимодействия в сфере туризма. Пройдет специализированная выставка, на которой будут представлены экспозиции ряда регионов двух стран, в том числе – Оренбургской области, Республики Башкортостан и Республики Алтай, а также Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областей Казахстана.

Перед пленарным заседанием, как отметил Ушаков, главы государств проведут двустороннюю встречу. Также для них будет организована презентация российско-казахстанского проекта космического ракетного комплекса "Байтерек".

В 2004 году президентами РФ и Казахстана подписали соглашение о создании на Байконуре инфраструктуры под экологически чистую ракету-носитель "Ангара". В конце 2017 года в соглашение были внесены изменения, согласно которым базовой ракетой для реализации проекта стала ракета-носитель "Союз-5", которая при запусках с Байконура будет называться "Сункар".

В форуме ожидается участие порядка 500 человек, в том числе более 250 представителей российских министерств и ведомств, делегации из 22 субъектов Российской Федерации, включая 14 глав регионов России, а также руководители крупных компаний. В ходе пленарного заседания Форума планируется подписать пакет межправительственных, региональных и корпоративных документов.

Путин предложит провести следующий форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Омске.