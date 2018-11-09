Гражданин Ирана признал себя виновным в нарушении экспортного контроля США

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Гражданин Ирана Араш Сефери признал себя виновным в сговоре с целью экспортировать двойные технологии и товары двойного назначения в Иран в нарушение американских санкций, сообщило в заявлении министерство юстиции США.

Сефери был сотрудником и членом совета директоров иранской компании, находившейся под санкциями ЕС с 2011 года за закупки компонентов для иранской ядерной программы.

Сефери хотел получить сонары высокого разрешения, устройства ввода данных, ноутбуки с повышенными требованиями эксплуатации, акустические преобразователи и другое оборудование в обход санкционных запретов США. Планировалось осуществлять торговлю через подставные фирмы в ОАЭ и Гонконге.

Сефери грозит до 5 лет тюрьмы.