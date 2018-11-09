ООН, 9 ноя — РИА Новости. Встреча госсекретаря США Майка Помпео с представителями КНДР, которая должна была пройти в Нью-Йорке в этот четверг и потом была отложена без пояснений, все же состоится, сообщила журналистам постпред США в ООН Ники Хейли.

"Я действительно полагаю, что переговоры будут перенесены, но это не главная причина, почему они были отложены — это просто вопрос переноса на другую дату", — сказала Хейли.

"Северная Корея отложила встречу, там не было каких-то серьезных причин, они просто не готовы", — добавила американский дипломат.

"Мы готовы к разговору", — заключила Хейли.

Ранее сообщалось, что Помпео и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган планировали встретиться в четверг в Нью-Йорке с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Помпео с представителями КНДР, назначенная на эту неделю, будет проведена в другое время.