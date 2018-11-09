Лесной пожар уничтожает строения в калифорнийском Парадайсе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лесной пожар уничтожает строения в калифорнийском городе Парадайс, откуда по распоряжению властей эвакуируются все жители, пишет местная газета Paradise Post со ссылкой на представителя пожарной службы.
Представитель пожарных округа Бьютт сообщил о разрушениях в Парадайсе, но не смог подтвердить появившуюся в соцсетях информацию об уничтоженных огнем городской больнице и школе.
Портал SFGate сообщает, что некоторые жители, а также сотрудники офиса шерифа оказались заблокированными внутри охваченного пожаром периметра.