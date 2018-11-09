Лесной пожар уничтожает строения в калифорнийском Парадайсе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лесной пожар уничтожает строения в калифорнийском городе Парадайс, откуда по распоряжению властей эвакуируются все жители, пишет местная газета Paradise Post со ссылкой на представителя пожарной службы.

Пожар начался в четверг утром и, по последним данным, уже распространился на площади около восьми тысяч акров (более 3,2 тысяч гектаров).

Представитель пожарных округа Бьютт сообщил о разрушениях в Парадайсе, но не смог подтвердить появившуюся в соцсетях информацию об уничтоженных огнем городской больнице и школе.

Эвакуация Парадайса коснулась около 27 тысяч человек. По данным издания, из-за пробок многие жители и пытаются покинуть город пешком. У беременной женщины, застрявшей в автомобиле на дороге, начались схватки. Не менее двух пострадавших были госпитализированы с ожогами.

Портал SFGate сообщает, что некоторые жители, а также сотрудники офиса шерифа оказались заблокированными внутри охваченного пожаром периметра.