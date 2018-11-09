ООН, 9 ноя — РИА Новости. Более 80% жителей Ливии хотят проведения выборов в стране, так как нынешняя власть и ситуация им не нравится, следующий избирательный процесс должен состояться весной 2019 года, сообщил в четверг на Совбезе ООН спецпредставитель генсека всемирной организации по этой стране Гасан Саламе.

Он добавил, что "согласно нашему последнему опросу, который я только что получил, 80% ливийцев настаивают на проведении выборов".

"Следующий избирательный процесс должен состояться весной 2019 года", — сообщил Совбезу Саламе.

В Париже в мае прошли переговоры по ливийскому урегулированию с участием главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, главы ВС маршала Хафтара, главы парламента на востоке страны Агила Салеха и главы высшего госсовета в Триполи Халида аль-Мушри. Стороны договорились провести выборы в стране 10 декабря.

Саламе напомнил, что 12-13 ноября в итальянском Палермо пройдет Международная конференция по урегулированию в Ливии и она — "повод для стран-членов ООН оказать ощутимую поддержку в подготовке специалистов в области безопасности".

"Я благодарю государства-члены, которые уже предложили помощь. Ливийцам нужно помочь перевернуть страницу, когда им приходиться полагаться на вооруженные группы для своей защиты", — добавил Саламе.

"В среднесрочной перспективе мы также должны содействовать объединению и реструктуризации профессиональной национальной армии", — добавил спецпредставитель.

Международная конференция по урегулированию в Ливии состоится 12-13 ноября в Палермо. Свое участие в мероприятии уже подтвердил глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар. Официальное приглашение посетить конференцию по Ливии было передано президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Российский лидер заявил, что Москва будет представлена на мероприятии на самом высоком уровне, не уточнив, посетит ли он его лично.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.