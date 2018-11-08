Главой миротворческой миссии на Кипре назначили женщину-генерала

ООН, 8 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил генерал-майора Шерил Пирс из Австралии командующей Контингентом миротворческих сил ООН на Кипре (ВСООНК), сообщил в четверг журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

"Генерал-майор Пирс сменит на этом посту генерал-майора Мохаммада Хумаюна Кабира из Бангладеш, который завершил свою службу 6 октября 2018 года, генсек выражает благодарность генерал-майору Кабиру за его преданность делу и руководство в течение двух лет службы в ВСООНК", — сказал Хак.

Шерил Пирс в 2016 стала командующим Австралийской объединенной группой специальных сил в Афганистане, с 2013 по 2016 год она занимала должность начальника штаба австралийской армии, а с 2010 по 2012 год — была директором по поддержке специальных операций. Она также занимала должности коменданта Учебного центра полиции обороны и командира 1-го батальона военной полиции. Генерал-майор Пирс была также главой австралийского подразделения и военным наблюдателем в Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Восточном Тиморе в 2002 году.

Пирс имеет степень бакалавра по искусству Азии, степень магистра в области полицейской деятельности, разведки и борьбы с терроризмом и степень магистра гуманитарных наук.

Генерал-майор Пирс родилась в Южной Австралии, у нее две дочери.