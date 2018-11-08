США ввели санкции против министерства госбезопасности ЛНР

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. США ввели санкции против министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил в четверг минфин страны.

Санкции против МГБ ЛНР введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", сообщил минфин США.

"Министерство госбезопасности так называемой Луганской Народной Республики (ЛНР) несет ответственность или является соучастником в вынесении приказов, контроле или в иной форме причастно к серьезным нарушениям прав человека на территории, насильственно оккупированной или иными способами контролируемой правительством Российской Федерации ко дню принятия или после вступления в силу CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций")", — говорится в заявлении ведомства.

По убеждению Вашингтона, МГБ "играло ключевую роль в обеспечении силового контроля Россией отдельных участков Луганска и серьезных нарушениях прав человека". Внесенное в санкционный список ведомство применяло практику задержаний, а также угроз в отношении тех, кто не согласен идти на сотрудничество, утверждают в минфине США.

Под санкции также попал глава МГБ самопровозглашенной ЛНР Александр Басов.

О введении санкций в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе ранее в четверг объявил в четверг спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер. Позднее минфин опубликовал санкционный список с указанием имен и организаций.

Киев, США и ряд западных стран ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.