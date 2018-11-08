Железняк назвал планы Киева по Черному морю провокацией в отношении России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Возможное расширение контроля в Черном море со стороны Украины — это очередная провокация со стороны Киева в отношении суверенной территории России, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Попытка законодательно расширить зону контроля Украины в Черном море — очередная провокация со стороны Киева в отношении суверенной территории России, а также других стран черноморского региона",- передает слова Железняка его пресс- служба.
"При этом Киев вводит в заблуждение и украинских граждан, которые могут по вине собственных законодателей оказаться нарушителями границ Российской Федерации, за что будут отвечать по соответствующим законам. Было бы важно в данной ситуации услышать принципиальную позицию институтов международного права на законодательное шулерство Верховной Рады, однако это вряд ли оперативно произойдёт", — отметил депутат.