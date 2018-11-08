Железняк назвал планы Киева по Черному морю провокацией в отношении России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Возможное расширение контроля в Черном море со стороны Украины — это очередная провокация со стороны Киева в отношении суверенной территории России, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Верховная рада в четверг приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины" (участок морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море. В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав РФ российские власти якобы осуществляет незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.

"Попытка законодательно расширить зону контроля Украины в Черном море — очередная провокация со стороны Киева в отношении суверенной территории России, а также других стран черноморского региона",- передает слова Железняка его пресс- служба.

По мнению парламентария, главной целью данного законопроекта является "параноидальное" стремление майданных политиков насолить России, в первую очередь крымчанам, которые четыре года назад "не захотели стать жертвами людоедского киевского режима".

"При этом Киев вводит в заблуждение и украинских граждан, которые могут по вине собственных законодателей оказаться нарушителями границ Российской Федерации, за что будут отвечать по соответствующим законам. Было бы важно в данной ситуации услышать принципиальную позицию институтов международного права на законодательное шулерство Верховной Рады, однако это вряд ли оперативно произойдёт", — отметил депутат.