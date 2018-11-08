Волкер назвал выборы в Донбассе нелегитимными

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США считают незаконными намеченные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР и призывают не проводить их, заявил в четверг спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Выборы 11 ноября, которые готовит Россия, полностью незаконны. Мы призываем остановить это. Ни при каких обстоятельствах никто в Европе, США и так далее не признает итоги таких выборов", — сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга.

Волкер пояснил, что США считают ЛНР и ДНР нелегитимными образованиями, которые не упоминаются в минских соглашениях.

"Мы поддерживаем саму идею выборов, это часть минских соглашений. Но это должны быть выборы с легитимными местными властями, которые существуют в рамках украинской конституции… И эти выборы должны проводиться, когда территория безопасна, когда там свобода и люди могут свободно говорить, кандидаты могут свободно проводить кампании, есть свобода передвижения. Ни одно из этих условий там сейчас не создано", — сказал Волкер.

Ранее он заявлял, что администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против РФ по Украине. Целью этого Волкер назвал принуждение России начать переговоры об урегулировании кризиса.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями. Киев уже заявил, что не признает выборы, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проведение выборов не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе.