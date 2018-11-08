Волкер надеется на встречу с Сурковым в течение нескольких недель

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что надеется на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в течение нескольких недель, дата и место встречи будут объявлены скоро.

"Во-первых, и мистер Сурков, и я заявили о желании встретиться в течение нескольких недель. Мы пока не назначили дату. Но я рассчитываю, что мы сможем назначить дату и место, которые будут удобны для нас обоих. Ничего не назначено на данный момент, но я надеюсь, что мы сделаем это скоро", — сказал Волкер в четверг в ходе телефонного брифинга для журналистов.

Ранее в октябре спецпредставитель госдепа заявлял, что встреча с Сурковым у него пока не запланирована, а в конце сентября он сказал РИА Новости, что рассчитывает на такую встречу в течение осени.

О проработке такой встречи заявляли как в Москве, так и Вашингтоне, но конкретных дат и места такой встречи до сих пор не называлось. Всего с августа 2017 года прошло четыре таких встречи, включая последнюю в январе 2018 года. Ряд СМИ при этом сообщал, что такой механизм консультаций по Украине между РФ и США себя исчерпал и вряд ли будет задействован в будущем.