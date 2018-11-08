Богданов встретился с представителем Палестины

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (469)

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял в Москве члена исполкома Организации освобождения Палестины, председателя движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафу Баргути, сообщил МИД РФ.

"Обсуждалось положение дел в палестино-израильском урегулировании. Особое внимание было уделено задаче преодоления межпалестинского раскола", — сообщил МИД.

Организация освобождения Палестины — политическая организация, представляющая интересы арабов, живших на территории Палестины до 1948 года. Основана в 1964 году Лигой арабских государств. С 2007 года находится во враждебных отношениях с движением ХАМАС, взявшим под контроль сектор Газа.