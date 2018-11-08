Матери Бута придется отправить в США специальную анкету для допуска к сыну

БАНГКОК, 8 ноя – РИА Новости. Восьмидесятилетней матери российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний срок заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, придется заполнить и переправить в США специальную анкету, чтобы тюремные власти могли решить вопрос о ее допуске к посещению сына в тюрьме, говорится в письме дирекции тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс, направленном российскому Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой в ответ на ее запрос.

Копию письма из американской тюрьмы передала РИА Новости жена Виктора Бута, Алла Бут, по просьбе которой был направлен в США запрос Татьяны Москальковой.

"Так как в выдаче разрешений на свидания ближайшим родственникам заключенного дирекция тюрьмы руководствуется информацией, содержащейся в пред-приговорном отчете о заключенном, а в случае господина Бута в отчете содержится спорная информация о его матери, потребуется заполнение анкеты BP-A0629 (сведения о посетителе). Госпоже Раисе Кузьминичне Бут придется заполнить анкету и передать в тюрьму Мэрион. По получении анкеты будет произведено тщательное расследование, и по его результатам Советник департамента коррекции примет решение, добавить ее имя в список разрешенных посетителей или отказать в этом", — говорится в письме, подписанном директором тюрьмы.

"В том самом пред-приговорном отчете мать Виктора почему-то обозначена как госпожа Аминова. Это произошло, видимо, в результате действий агентов американских спецслужб, готовивших провокацию против Виктора и его арест. Они подали недостоверную информацию в прокуратуру, а оттуда через обвинительное заключение она попала в судебные документы", — пояснила РИА Новости Алла Бут.

В американском обвинительном заключении в отношении Бута фамилия Аминов фигурировала как предполагаемый псевдоним россиянина. Обвинение считало, что россиянин, якобы, пользовался паспортом на фамилию Аминов. При этом ни самого паспорта "Аминова", ни его копий в распоряжении обвинения не было.

"Никакого паспорта на эту фамилию у Виктора никогда не было. Видимо, в тех же странах, где работал Виктор, звучала и фамилия Аминов, но это совсем другой человек, и к Виктору он никакого отношения не имел, просто кто-то из агентов решил, что Бут и Аминов – одно лицо, и внес эту ахинею в свой отчет", — сказала жена российского бизнесмена.

В обвинительном заключении американской прокуратуры, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, была сделана оговорка: информация о псевдонимах Виктора Бута была получена "оперативным путем". А в книге "Торговец смертью", которую написали о Буте близкие к спецслужбам США журналисты Даглас Фара и Стивен Браун, прямо говорится, что в течение нескольких лет наблюдения спецслужб за россиянином основным источником информации о нем были случайно перехваченные телефонные разговоры, причем в большинстве случаев точно определить, что голос говорящего принадлежал именно Виктору Буту, спецслужбам не удалось.

"Вся информация о Викторе, содержащаяся в обвинительном заключении по его делу в США, построена на таких непроверенных фактах и откровенно притянутых за уши выводах. Это все идет еще с докладов "экспертных групп" ООН в конце 90-х и начале 2000х годов, которые, как выяснилось при их тщательном анализе специалистами из российской команды защиты Виктора, были основаны на слухах, непроверенной информации и словах конкурентов Виктора по бизнесу авиаперевозок", — рассказала Алла Бут.

"Только на суде в Нью-Йорке эти наши доводы невозможно было использовать, потому что судили Виктора не за мифические всемирные нелегальные поставки оружия, отсутствие которых в реальном мире было бы очень просто доказать, а за слова, сказанные на встрече с агентами-провокаторами. А информация о его якобы нелегальном бизнесе содержалась только в "характеризующей" части обвинительного заключения, огромной по размеру, и она сыграла свою роль, заранее настроив присяжных на обвинительный вердикт", — сказала она.

Бут был арестован в марте 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года — вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения.