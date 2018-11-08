В ОДКБ призвали скоординировать меры по возвращающимся на родину боевикам

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Лидеры ОДКБ отметили необходимость скоординированных мер мирового сообщества против тех, кто воевал на стороне международных террористических организаций и теперь возвращается в родные страны, говорится в подписанной в четверг декларации саммита организации.

"Обращаем внимание на необходимость скоординированных мер мирового сообщества в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций и возвращающихся в свои государства проживания", — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Участники Совета коллективной безопасности ОДКБ выразили убежденность в том, что для результативной борьбы с терроризмом необходимо перекрыть каналы распространения террористической и экстремистской идеологии, а также его финансирования, в том числе за счет доходов от незаконного оборота наркотиков.