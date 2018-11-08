Лукашевич упрекнул ОБСЕ за игнорирование давления Киева на Бережную

ВЕНА, 8 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил удивление в связи с отсутствием реакции ОБСЕ на ситуацию вокруг украинской правозащитницы Елены Бережной.

Ранее Бережная заявила, что сотрудники СБУ "выламывают" двери ее квартиры и проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину. Позднее Служба безопасности Украины подтвердила, что провела обыск в помещении, которое арендует Бережная.

"Известная украинская правозащитница, руководитель "Института правовой политики и социальной защиты" Елена Бережная была госпитализирована после того, как к ней домой грубо вломились сотрудники СБУ. При обыске безоружную женщину ударили сапогом в живот. Елена Бережная ранее принимала участие в организации мирного митинга возле памятника генералу Ватутину в Киеве. В ОБСЕ обычно оперативно реагируют на случаи притеснения правозащитников. Почему же сейчас полная тишина? Получается, есть "свои", а есть "чужие" правозащитники?" — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.