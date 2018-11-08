ОБСЕ должна напомнить Киеву о необходимости деэскалации, заявил Лукашевич

ВЕНА, 8 ноя – РИА Новости. Москва рассчитывает, что ОБСЕ пошлет сигнал Киеву о необходимости неотложных мер по деэскалации напряженности в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он отметил, что потакание безответственной политике украинского руководства, увлекшегося самосохранением во власти, отдаляет перспективы разрешения кризиса на Украине.
"Процесс урегулирования не должен становиться заложником чьих-либо политических амбиций. Минский комплекс мер, подтвержденный резолюцией СБ ООН 2202, является единственной международно-признанной и безальтернативной основой мирного урегулирования кризиса на Украине. Востребован четкий политический сигнал со стороны ОБСЕ о необходимости выполнения всех его положений", — добавил постпред.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.