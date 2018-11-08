ОБСЕ должна напомнить Киеву о необходимости деэскалации, заявил Лукашевич

ВЕНА, 8 ноя – РИА Новости. Москва рассчитывает, что ОБСЕ пошлет сигнал Киеву о необходимости неотложных мер по деэскалации напряженности в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Рассчитываем, что Киеву все же будет послан сигнал со стороны ОБСЕ о необходимости принятия неотложных мер по деэскалации напряженности: разведению сил и средств, отводу вооружений, публикации приказов о прекращении огня, применения дисциплинарной ответственности к нарушителям", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он отметил, что потакание безответственной политике украинского руководства, увлекшегося самосохранением во власти, отдаляет перспективы разрешения кризиса на Украине.

"Процесс урегулирования не должен становиться заложником чьих-либо политических амбиций. Минский комплекс мер, подтвержденный резолюцией СБ ООН 2202, является единственной международно-признанной и безальтернативной основой мирного урегулирования кризиса на Украине. Востребован четкий политический сигнал со стороны ОБСЕ о необходимости выполнения всех его положений", — добавил постпред.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.