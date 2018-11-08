Лидеры ОДКБ выступили за предотвращение конфликтов в информационной сфере

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств-членов ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств-членов ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Лидеры ОДКБ твердо выступают за предотвращение конфликтов в информационной сфере, недопущение гонки информационных вооружений, говорится в подписанной в четверг декларации саммита организации.

"Твердо выступаем за предотвращение конфликтов в информационной сфере, недопущение гонки информационных вооружений, неприменение силы в информационном пространстве, использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.