Трамп распорядился приспустить флаги из-за стрельбы в Калифорнии

Полицейские на месте стрельбы в городе Таузенд-Окс в Калифорнии. 8 ноября 2018

Полицейские на месте стрельбы в городе Таузенд-Окс в Калифорнии. 8 ноября 2018

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился на три дня приспустить американские флаги в связи с массовым расстрелом в Калифорнии, сообщила пресс-служба Белого дома.

Решением президента американский флаг на Белом доме, госучреждениях, военных объектах и кораблях и в диппредставительствах США за рубежом будут приспущены "в знак уважения к жертвам, ужасного акта насилия" в Калифорнии. Они будут приспущены до заката 10 ноября.

В результате стрельбы вечером в среду в баре Borderline в городе Таузанд-Окс в Калифорнии погибли 11 посетителей, в том числе полицейский и предполагаемый преступник. Сообщается, что нападавший, бывший морской пехотинец 28-летний Ян Дэвид Лонг устроил стрельбу из пистолета Glock 21 с увеличенной обоймой, оружие было приобретено законным способом. Известно, что за последние несколько лет правоохранительные органы несколько раз контактировали с подозреваемым.