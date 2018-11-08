Действия Киева мешают стабилизации в Донбассе, заявил Лукашевич

ВЕНА, 8 ноя – РИА Новости. Действия Киева мешают стабилизации ситуации в сфере безопасности в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, Киев по-прежнему уклоняется от выполнения конкретных положений минских договоренностей, что вновь проявилось на заседании Контактной группы 6 ноября: киевские переговорщики в очередной раз отказались зафиксировать на бумаге "формулу Франка-Вальтера Штайнмайера" о порядке введения в действие закона об особом статусе Донбасса – ключевого элемента политического урегулирования.

"Действия Киева не позволяют стабилизировать обстановку в сфере безопасности. Сорвана реализация рамочного соглашения о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года в Станице Луганской, Петровском и Золотом. Шестого ноября украинские переговорщики в Минске отвергли предложение ополченцев Донбасса сделать заявление Контактной группы о необходимости устранить все зафиксированные СММ нарушения сторон, препятствующие такому разведению. Украинская армия продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения и накалять обстановку в Донбассе", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.