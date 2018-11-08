В ЕС заявили о готовности сотрудничать с Россией по Афганистану

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. В ЕС не получали приглашения на консультации по Афганистану в московском формате, но по-прежнему готовы к взаимодействию с Россией и полагают, что между различными инициативами по афганскому урегулированию должно быть меньше конкуренции, заявил в четверг РИА Новости спецпредставитель ЕС по Афганистану Ролан Кобиа.

Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября в Москве. На заседание приглашены представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и США.

"Российская сторона решила не приглашать ЕС, это их решение. Мы не были проинформированы о том, что происходит, узнаем через прессу. Ожиданий у нас немного в той мере, в какой ни афганское правительство, ни американцы не присутствуют, и не будет прямого межафганского контакта", — сказал спецпредставитель.

"Вместе с тем я считаю, что мы можем работать с Россией по Афганистану. Я поддерживаю регулярные контакты с (спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром) Кабуловым, у нас хорошие рабочие отношения. Я надеюсь, что это может в чем-то конкретизироваться помимо слов", — заявил чиновник в кулуарах конференции в Европарламенте.

В качестве примера он привел стремление "лучше сотрудничать с Россией в рамках минского процесса, при понимании, какая существует глобальная политическая обстановка". "Я также упомянул ряд линий, где позиции совпадают, например по борьбе с терроризмом, включая ИГ*, наркотическими средствами, радикализмом и прочее", — добавил Кобиа.

"ЕС, в силу своей финансовой и политической силы, является неизбежным игроком, и он расположен к тому, чтобы делать больше. Высокий представитель (ЕС по внешней политике Федерика Могерини) четко заявляла в Ташкенте, что ЕС готов к гораздо большему участию в мирном процессе. У нас нет стремления быть лидерами, но мы хотим оказывать поддержку будущему мирному процессу. Это должно быть под афганским руководством, и мы готовы работать со всеми, кто ставит интересы Афганистана в центр своих усилий", — сказал спецпредставитель ЕС.

"Важно, чтобы все эти инициативы и форматы старались меньше конкурировать и больше сотрудничать. На данный момент я чувствую, что есть много соперничества между различными инициативами и довольно мало контактов между ними. Это не эффективно, и последние 17 лет доказали это", — считает дипломат.

"Мы предлагаем установить мосты между различными форматами и интегрировать некоторых игроков, которые не находятся в них", — заключил Кобиа.

*Запрещённые в России террористические организации