В ЕС заявили о готовности сотрудничать с Россией по Афганистану

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. В ЕС не получали приглашения на консультации по Афганистану в московском формате, но по-прежнему готовы к взаимодействию с Россией и полагают, что между различными инициативами по афганскому урегулированию должно быть меньше конкуренции, заявил в четверг РИА Новости спецпредставитель ЕС по Афганистану Ролан Кобиа.
"Российская сторона решила не приглашать ЕС, это их решение. Мы не были проинформированы о том, что происходит, узнаем через прессу. Ожиданий у нас немного в той мере, в какой ни афганское правительство, ни американцы не присутствуют, и не будет прямого межафганского контакта", — сказал спецпредставитель.
"Вместе с тем я считаю, что мы можем работать с Россией по Афганистану. Я поддерживаю регулярные контакты с (спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром) Кабуловым, у нас хорошие рабочие отношения. Я надеюсь, что это может в чем-то конкретизироваться помимо слов", — заявил чиновник в кулуарах конференции в Европарламенте.
В качестве примера он привел стремление "лучше сотрудничать с Россией в рамках минского процесса, при понимании, какая существует глобальная политическая обстановка". "Я также упомянул ряд линий, где позиции совпадают, например по борьбе с терроризмом, включая ИГ*, наркотическими средствами, радикализмом и прочее", — добавил Кобиа.
"Важно, чтобы все эти инициативы и форматы старались меньше конкурировать и больше сотрудничать. На данный момент я чувствую, что есть много соперничества между различными инициативами и довольно мало контактов между ними. Это не эффективно, и последние 17 лет доказали это", — считает дипломат.
"Мы предлагаем установить мосты между различными форматами и интегрировать некоторых игроков, которые не находятся в них", — заключил Кобиа.
*Запрещённые в России террористические организации