Назарбаев надеется на активизацию сотрудничества стран ОДКБ в сфере обороны

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018

АСТАНА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил надежду на активизацию сотрудничества оборонных предприятий стран Организации договора коллективной безопасности.

"На заседании межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству, прошедшем в Алма-Ате, создан координационный совет по стандартизации вооружения и военной техники. Председателем КВС назначен заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. В этой связи мы надеемся на активизацию производственной кооперации оборонных предприятий наших стран", — заявил Назарбаев на расширенном заседании Совета ОДКБ, подводя итоги председательства Казахстана в организации.

После Казахстана председательствовать в организации будет Киргизия. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.