На ЭКСПО в Шанхае презентовали SputnikPRO

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Презентация проекта SputnikPro состоялась в четверг на российской экспозиции проходящей в Шанхае первой Китайской международной выставке импортных товаров. Со всеми деталями этой программы, ориентированной на студентов факультетов журналистики, молодых сотрудников СМИ и пресс-служб из разных стран мира, заинтересованную аудиторию ознакомил руководитель Центра международных проектов Sputnik Василий Пушков.

"В основе SputnikPro лежат принципы открытости и ответственности. Руководствуясь этими принципами, мы выстраиваем атмосферу взаимовыгодного партнёрства с нашими коллегами по всему миру. Особенно активную отдачу в этом смысле мы получаем от наших китайских друзей", — отметил Пушков.

SputnikPro — международный проект, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для студентов и сотрудников СМИ из зарубежных стран реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

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