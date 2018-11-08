Путин рассказал на саммите ОДКБ о стратегической стабильности

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время церемонии приветствия глав делегаций государств-членов ОДКБ во Дворце независимости в Астане. 8 ноября 2018

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время церемонии приветствия глав делегаций государств-членов ОДКБ во Дворце независимости в Астане. 8 ноября 2018

АСТАНА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин детально проинформировал коллег по ОДКБ о ситуации со стратегической стабильностью в свете решения США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин, он детально проинформировал участников саммита о ситуации со стратегической стабильностью и контролем над вооружением в свете решения американцев выйти из ДРСМД, о перспективах начала разговора с американской стороной по ДРСМД",- сказал Песков.