В ООН отметили продуктивность контртеррористического сотрудничества

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Процесс реформ в ООН, несмотря на все разногласия, продвигается, при этом контртеррористическое сотрудничество остается наиболее продуктивным, так как этот вызов един для всех, заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Владимир Воронков.

"Несмотря на то, что обстановка в ООН далека от идеальной, все время штормит с разных сторон, но, тем не менее, организация развивается, процесс реформ идет. И контртеррористическое направление — одно из самых неконфронтационных. Потому что ни одна из стран от этого зла не застрахована. Потому что все мы находимся под этой угрозой", — сказал Воронков, выступая на торжественном приеме по случаю Дня ООН и 70-летия деятельности ООН в России.

"Ответ со стороны международного сообщества и со стороны ООН, естественно, должен быть единым. И он един", — подчеркнул замгенсека ООН.