Богданов примет участие в политических консультациях России и Судана

ХАРТУМ, 8 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов примет участие в заседании политико-консультативного комитета России и Судана 9 ноября, сообщается в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Судана Бабакера ас-Сиддика Мухаммада аль-Амина, полученном РИА Новости.

Ранее посол Судана в РФ Надер Юсиф ат-Тейиб Бабакер сообщил, что заседание политико-консультативного комитета России и Судана состоится в столице Судана Хартуме в начале ноября.

"Девятого ноября 2018 года в министерстве иностранных дел начнутся встречи политико-консультативного комитета Судана и России, которые с суданской стороны возглавит господин Усама Фейсал, госминистр министерства иностранных дел, а с российской стороны их возглавит господин Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел России", — говорится в заявлении.

Согласно документу, во время переговоров стороны обсудят пути укрепления двусторонних отношений, внутренние события в обеих странах, а также отношения в области политики, экономики, сотрудничество в культурной и образовательной областях и сотрудничество между консульствами.

Как сообщается в заявлении, стороны также обсудят ситуацию в регионе и мире, в частности, отношения с Южным Суданом и ЦАР, а также диалог с США и отношения с Египтом и Сирией.

В заявлении отмечается, что главы делегаций проведут пресс-конференцию после окончательного заседания в 18.00.