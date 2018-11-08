В Японии оштрафовали российское рыболовное судно

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российское рыболовное судно было задержано и оштрафовано в Японии, сейчас корабль уже вернулся к промысловой деятельности, сообщило посольство РФ в Токио.

Ранее о задержании российского судна за нарушения при добыче рыбы в районе префектуры Аомори сообщили японские СМИ.

"В результате переговоров между судовладельцем и японскими властями при содействии посольства России в Японии ситуация была урегулирована путем оперативной выплаты соответствующего штрафа. Судно освобождено и вернулось к промысловой деятельности", — сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Размер штрафа не уточняется.