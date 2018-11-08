Польша экстрадировала экс-замглавврача в Россию

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бывшая заместитель главного врача по экономическим вопросам одной из больниц Чечни Макка Хатаева экстрадирована из Польши по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба ГП РФ.

По версии следствия, с 2014 года Хатаева вносила ложные сведения о наличии у нее права на надбавку к окладу в размере 30% в документы больницы. Таким образом она получила более 180 тысяч рублей, которые похитила.

Как добавляется, в ноябре 2017 года злоумышленница была задержана на территории Польши. Генеральная прокуратура РФ направила в Минюст Польши запрос о ее выдаче для привлечения к ответственности. Российский запрос удовлетворен 3 октября.

Отмечается, что ФСИН и НЦБ Интерпола МВД РФ приняли Хатаеву в Варшаве от польских компетентных органов и доставили в Москву.

"Из Польши в Россию экстрадирована бывшая заместитель главного врача по экономическим вопросам Ачхой-Мартановской центральной районной больницы Макка Хатаева. Она обвиняется в совершении преступлений "Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства" и "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", — говорится в сообщении.