МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экс-министру юстиции Монако Филиппу Нармино предъявлены обвинения в коррупции и "торговле влиянием", сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на прокуратуру княжества.

В сентябре 2017 года Нармино подал в отставку на фоне сообщений о тайном участии представителей судебной власти княжества в тяжбе между российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье.

В среду генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер подтвердила РИА Новости, что российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу. Точную статью она не назвала. По данным газеты Monde, прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

"Бывшему министру юстиции Филиппу Нармино были предъявлены обвинения вслед за российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Оба подозреваются в коррупции", — говорится в сообщении радиостанции.

В прокуратуре Монако уточнили, что Нармино обвиняют в пассивном и активном "торговле влиянием" и пассивной коррупции.

Ранее французская газета Monde сообщила, что в ее распоряжение попали DVD-диски с "очень неудобной для монакской полиции и судебных органов информацией". По данным издания, для разрешения тяжбы с Бувье российский миллиардер обратился к адвокату Тэтьяне Бершеда с целью повлиять на судебный процесс.

По данным газеты, сотни SMS-сообщений с телефона адвоката "доказывают наличие тайной структуры, действовавшей в интересах Рыболовлева", в них содержится информация о встречах Рыболовлева с Нармино в швейцарской резиденции олигарха и о подарках российского миллиардера монакскому министру юстиции. В скандале вокруг этого дела предположительно были замешаны также сотрудники полиции Монако высоких рангов.

Ив Бувье помогал российскому миллиардеру приобрести около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. Арт-дилер был арестован на короткий срок в Монако в феврале 2015 года в связи с выдвинутым против него Рыболовлевым обвинением в мошенничестве. Иск миллиардера против Бувье включал обвинения в скрытых наценках на произведения искусства на протяжении более чем десяти лет сотрудничества.