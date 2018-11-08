В реке Национального парка Ботсваны утонули 400 буйволов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны сообщило о смерти 400 буйволов, утонувших в реке на территории Национального парка Чобе. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице правительства страны в Facebook.

Согласно заявлению, река Чобе проходит по границе между Ботсваной и Намибией. Перед трагическим инцидентом 400 буйволов находились на территории Намибии.

Ведомство сообщает, что причина инцидента пока не установлена. Допускается версия, что животные утонули, потому что за ними охотился прайд львов. Останки многих буйволов уже достали из реки.

Как сообщается в документе, данный инцидент не является "чем-то необычным", потому что животные и раньше тонули в этой реке.