В реке Национального парка Ботсваны утонули 400 буйволов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны сообщило о смерти 400 буйволов, утонувших в реке на территории Национального парка Чобе. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице правительства страны в Facebook.
Ведомство сообщает, что причина инцидента пока не установлена. Допускается версия, что животные утонули, потому что за ними охотился прайд львов. Останки многих буйволов уже достали из реки.
Как сообщается в документе, данный инцидент не является "чем-то необычным", потому что животные и раньше тонули в этой реке.