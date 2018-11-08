ЕС поддерживает решение о расширении мандата ОЗХО, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. ЕС поддерживает решение о наделении ОЗХО возможностями участвовать в установлении исполнителей, организаторов и спонсоров и тех, кто причастен к применению химического оружия, продолжит прикладывать усилия для борьбы с безнаказанностью за его использование, говорится в заявлении дипслужбы ЕС по итогам встречи Федерики Могерини с новым главой ОЗХО.
"Могерини подчеркнула поддержку со стороны ЕС недавнего решения о предоставлении ОЗХО возможности оказывать помощь в выявлении исполнителей, организаторов, спонсоров и тех, кто иным образом причастен к применению химического оружия", — говорится в кратком сообщении по итогам переговоров.
"ЕС будет и впредь решительно осуждать применение химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни было и при любых обстоятельствах и будет продолжать свои усилия по прекращению применения такого оружия и безнаказанности за его использование", — отмечается в нем.
Постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин заявил РИА Новости, что попытки создать в ОЗХО атрибутивный механизм фактически ставят под удар всю систему международных отношений. Россия намерена дать "выверенный и сбалансированный" ответ с учетом национальных интересов, добавил он.