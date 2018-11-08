ЕС поддерживает решение о расширении мандата ОЗХО, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. ЕС поддерживает решение о наделении ОЗХО возможностями участвовать в установлении исполнителей, организаторов и спонсоров и тех, кто причастен к применению химического оружия, продолжит прикладывать усилия для борьбы с безнаказанностью за его использование, говорится в заявлении дипслужбы ЕС по итогам встречи Федерики Могерини с новым главой ОЗХО.

Глава европейской дипломатии Могерини встретилась в четверг с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасом. На встрече обсуждался вопрос более тесного сотрудничества между ЕС и организацией.

"Могерини подчеркнула поддержку со стороны ЕС недавнего решения о предоставлении ОЗХО возможности оказывать помощь в выявлении исполнителей, организаторов, спонсоров и тех, кто иным образом причастен к применению химического оружия", — говорится в кратком сообщении по итогам переговоров.

"ЕС будет и впредь решительно осуждать применение химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни было и при любых обстоятельствах и будет продолжать свои усилия по прекращению применения такого оружия и безнаказанности за его использование", — отмечается в нем.

Участники специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проголосовали ранее в поддержку предложенного Великобританией проекта решения, расширяющего мандат ОЗХО. В частности, ОЗХО наделяется полномочиями по определению виновных в применении химического оружия. В поддержку такого решения выступили представители 82 делегаций, тогда как против — 24.

Постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин заявил РИА Новости, что попытки создать в ОЗХО атрибутивный механизм фактически ставят под удар всю систему международных отношений. Россия намерена дать "выверенный и сбалансированный" ответ с учетом национальных интересов, добавил он.