РИГА, 8 ноя – РИА Новости. Латвию ждет "охота на русских шпионов" в случае, если представитель Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс, которому поручено сформировать правительство, станет премьером страны, считает общественный активист и правозащитник Владимир Линдерман.

Президент Латвии Раймонд Вейонис в среду выдвинул Борданса на пост премьера и поручил ему в течение двух недель — до 21 ноября — предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата. Борданс придерживается крайне консервативных взглядов по национальным вопросам. Он выступает за ликвидацию образования на русском языке, а также нередко высказывается на тему, что Латвия — страна для латышей.

"Борданс — это улыбчивая физиономия НКП (Новая консервативная партия — ред.). Душой партии является Юта Стрике, которую прочат в министры внутренних дел. Если это произойдет, Латвию ждет большая охота на "русских шпионов". Сама Стрике это пообещала во вчерашней "Панораме" на телеканале ЛТВ1. Дала понять, что сделает борьбу со шпионажем главным приоритетом спецслужб, даже намекнула, что шпионами, возможно, являются "согласисты" (представители партии "Cогласие") в Рижской думе. Думаю, правительство во главе с "новыми консерваторами" еще больше взвинтит антироссийскую истерию в Латвии", — завил РИА Новости Линдерман.

На выборах в Сейм 6 октября партия "Согласие" (пользуется поддержкой русскоязычного населения) заняла первое место, получив 20% голосов. Второе место у KPV.LV (14,25%). Первоначально с "Согласием" отказались вести переговоры о формировании кабмина остальные партии, однако позднее KPV.LV согласилась на диалог. Из семи избранных в Сейм партий новыми являются KPV.LV, Новая консервативная партия и "Движение За". Ранее в Сейме были представлены "Согласие", "Союз зеленых и крестьян", национальное объединение "Все — Латвии" и "Новое Единство", которое называлось просто "Единством".