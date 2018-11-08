Киев предложил Москве провести встречу по анализу урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Киев на переговорной площадке в Минске предлагает Москве провести отдельную встречу по анализу выполнения соглашений по урегулированию в Донбассе, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на представителя Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Евгения Марчука.

Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и минского процесса, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"В минском переговорном процессе в связи с теми событиями, которые могут произойти 11 ноября (выборы в ДНР и ЛНР – ред.), украинская сторона заявила повторно: давайте проведем отдельное специальное заседание, где проведем ревизию выполнения минских договоренностей", — сказал Марчук в четверг журналистам.

По его словам, киевская сторона предлагает на экспертном уровне выяснить, как выполняют минские соглашения Украина и Россия (которая не раз заявляла, что не является стороной минского процесса).

Он добавил, что в целом необходимо проанализировать выполнение положений около десяти документов и причины их невыполнения. "Во всех без исключения минских документах, а их более десятка, первый пункт звучит так: комплексное прекращение огня, вывод незаконных вооруженных формирований, наемников и иностранных формирований. Далее — демилитаризация и разоружение, разминирование. Все остальные факторы идут девятым, десятым пунктом", — напомнил он.

По словам Марчука, сначала надо прекратить боевые действия, отвести тяжелое вооружение, развести вооруженные формирования, а затем начать выполнять другие пункты соглашений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.