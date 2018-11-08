Киев предложил Москве провести встречу по анализу урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Киев на переговорной площадке в Минске предлагает Москве провести отдельную встречу по анализу выполнения соглашений по урегулированию в Донбассе, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на представителя Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Евгения Марчука.
"В минском переговорном процессе в связи с теми событиями, которые могут произойти 11 ноября (выборы в ДНР и ЛНР – ред.), украинская сторона заявила повторно: давайте проведем отдельное специальное заседание, где проведем ревизию выполнения минских договоренностей", — сказал Марчук в четверг журналистам.
Он добавил, что в целом необходимо проанализировать выполнение положений около десяти документов и причины их невыполнения. "Во всех без исключения минских документах, а их более десятка, первый пункт звучит так: комплексное прекращение огня, вывод незаконных вооруженных формирований, наемников и иностранных формирований. Далее — демилитаризация и разоружение, разминирование. Все остальные факторы идут девятым, десятым пунктом", — напомнил он.
По словам Марчука, сначала надо прекратить боевые действия, отвести тяжелое вооружение, развести вооруженные формирования, а затем начать выполнять другие пункты соглашений.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.