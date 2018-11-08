Патрушев пока не планирует визит в США в этом году

АСТАНА, 8 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что договоренность о его встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном есть, но время пока не определено.

"У меня пока нет приглашения, пока не планирую. Договорились о том, что встреча будет, но время не оговорено", — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, возможен ли его визит в Вашингтон и встреча с Болтоном до конца года.

Говоря о том, какие вопросы он планирует обсудить с американским коллегой, Патрушев отметил, что "повестка понятна — она достаточно обширная, очень много вопросов". При этом секретарь Совбеза РФ не стал уточнять, будут ли обсуждаться возможные предстоящие встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.