На Украине мужчина пытался отправить в Азию комплектующие к авиадвигателям

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Служба безопасности (СБ) Украины подозревает жителя Запорожья в попытке переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации.

"В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли факт незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения, подлежащих обязательному экспортному контролю. Оперативники спецслужбы установили, что житель Запорожья пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации", — сообщила в четверг пресс-служба СБ Украины.

По данным ведомства, украинец воспользовался одной из международных курьерских служб доставки. Сотрудники спецслужбы изъяли отправление после передачи злоумышленником посылки почтовой службе.

Оперативники Службы безопасности во время обыска по месту жительства мужчины выяснили, что у него нет разрешения на осуществление международный пересылки товаров военного назначения. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления по статье "нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю", говорится в сообщении СБ.

В ведомстве добавили, что продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения изъятых товаров военного назначения и других лиц, причастных к противоправной деятельности.