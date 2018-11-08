СК Белоруссии сообщил о девяти обвиняемых по "делу Белта"

МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Девять человек обвиняются в Белоруссии в несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информационного агентства "Белта", сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Следственного комитета республики Юлия Гончарова.

Ранее пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов сообщила, что шести сотрудникам новостного портала tut.by и двум — негосударственной информационной компании "БелаПАН" предъявлено обвинение в несанкционированном доступе к информации "Белта".

"Следственным комитетом, по данным на 15.00 (совпадает с мск) 8 ноября, предъявлены обвинения девяти лицам по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации", — сказала Гончарова, не уточнив СМИ, в которых работают обвиняемые.

По ее словам, действия обвиняемых квалифицированы по части второй статьи 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности). Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Официальный представитель СК заявила, что совершение противоправных действий подтверждается собранными по делу доказательствами.

СК республики сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является "Белта". Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов, в основном из редакций tut.by и БелаПАН, задержали и поместили в изолятор, а 9-10 августа освободили из-под стражи. Тогда обвинения предъявлены не были.

Редакции в начале этой недели стали сообщать о предъявлении обвинений их сотрудникам. К ним применяется мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также выставляются различные суммы ущерба (на данный момент максимальная — более 8 тысяч долларов).