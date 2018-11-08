Юнкер назвал самую социально ориентированную партию Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Из всех политических партий Евросоюза самую социально ориентированную программу имеет именно Европейская народная партия (ЕНП), заявил в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я не разделяю мнение, которое широко распространено среди нашего общественного мнения, что за социальным прогрессом стоят социалисты. Нет! Именно христианская демократия (политическое движение, выступающее за решение социальных и экономических проблем при соблюдении христианских принципов – ред.) всегда могла обеспечивать социальный прогресс. Мы, а не остальные, являемся социальной партией Европы", — сказал он, выступая на съезде в Хельсинки ведущей политической силы в ЕС.

По его словам, именно христианские демократы являются истинными европейскими патриотами, которые должны и способны преградить дорогу "глупому национализму". Трансляцию вела видео-служба Еврокомиссии.

Съезд христианских демократов ЕС избрал немца Манфреда Вебера, главу фракции ЕНП в Европарламенте, единым кандидатом на пост председателя Еврокомиссии и главы избирательного списка ЕНП на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

ЕНП — наиболее влиятельная и крупнейшая политическая партия Европы, представленная во всех институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. Партия объединяет 77 национальных партий и коллективных членов из 41 европейской страны. Представителями ЕНП являются председатели Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни, а также 8 глав государств-членов ЕС, 14 еврокомиссаров и самая крупная политическая фракция Европарламента.