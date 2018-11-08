Глава ЕП призвал Евросоюз к контролю за верховенством закона в Словакии

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни в четверг призвал Евросоюз к контролю за верховенством закона в Словакии.

"Там (в Словакии – ред.) убиты двое журналистов, и никто не знает, кто за этим стоит. Нам надо обратить внимание на эту страну, нам надо защитить верховенство закона и в этой стране. Убийство журналистов это очень серьезное преступление", — сказал Таяни, выступая на съезде в Хельсинки Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе.

Трансляцию ведет видеослужба Еврокомиссии.

Съезд изберет единого кандидата на пост председателя Еврокомиссии и главы избирательного списка ЕНП на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

ЕНП — наиболее влиятельная и крупнейшая политическая партия Европы, представленная во всех институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. Партия объединяет 77 национальных партий и коллективных членов из 41 европейской страны. Представителями ЕНП являются председатели Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни, а также 8 глав государств-членов ЕС, 14 еврокомиссаров и самая крупная политическая фракция Европарламента.