В Белоруссии призвали ускорить работу по устранению барьеров в ЕАЭС

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Работу по устранению торговых барьеров и формированию отраслевых рынков в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно ускорить, сейчас она ведется "менее адекватными темпами" по сравнению с тем, как хотелось бы, заявил РИА Новости глава постоянной комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов.

В конце мая Василий Матюшевский, который на тот момент занимал в Белоруссии должность первого вице-премьера, отмечал, что российская сторона, пытаясь защитить свой внутренний рынок, создает дополнительные барьеры в ЕАЭС. В этой связи, как заявлял Матюшевский, сторонам нужно прилагать усилия, чтобы добиваться в полном объеме выполнения договора о создании союза. В Минэкономики Белоруссии со своей стороны отмечали, что новые торговые барьеры и законодательные изъятия на рынке ЕАЭС появляются быстрее, чем устраняются старые.

"Очевидно, что эта работа должна быть ускорена, потому что, несмотря на договоренности, которые мы имеем, в ЕАЭС сохраняется достаточно большое число барьеров и зачастую принимаются решения, которые прямо противоречат договоренностям в рамках союза", — заявил Рахманов. Таким образом сенатор оценил работу, проводимую в ЕАЭС, по снятию торговых барьеров и формированию общих отраслевых рынков.

По словам собеседника агентства, странам-участницам союза необходимо действовать таким образом, чтобы общее экономическое пространство "имело позитивную динамику в развитии". "Это, в принципе, так и есть, просто работа (по устранению барьеров – ред.) идет менее адекватными темпами по сравнению с тем, чего хотелось бы", — заметил парламентарий.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.