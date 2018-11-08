В Белоруссии призвали ускорить работу по устранению барьеров в ЕАЭС

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Работу по устранению торговых барьеров и формированию отраслевых рынков в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно ускорить, сейчас она ведется "менее адекватными темпами" по сравнению с тем, как хотелось бы, заявил РИА Новости глава постоянной комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов.
"Очевидно, что эта работа должна быть ускорена, потому что, несмотря на договоренности, которые мы имеем, в ЕАЭС сохраняется достаточно большое число барьеров и зачастую принимаются решения, которые прямо противоречат договоренностям в рамках союза", — заявил Рахманов. Таким образом сенатор оценил работу, проводимую в ЕАЭС, по снятию торговых барьеров и формированию общих отраслевых рынков.
ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.